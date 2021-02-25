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Любовь Соболь оставили под домашним арестом

25.02.2021

UPD: координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова также оставили под домашним арестом. Но сменили его адрес. Теперь Степанов будет обязан находиться не по адресу родителей, а в квартире, где последнее время фактически проживал.

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Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом. Ей запрещено покидать квартиру и пользоваться средствами связи, общаться она может только с адвокатом и следствием. 

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* пробудет под домашним арестом до 23 марта, сообщает пресс-служба суда. Любовь Соболь проходит по так называемому «санитарному делу» из-за акции 23 января, ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических правил. Также по этому делу проходят Олег Навальный, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, сотрудник ФБК* Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Люся Штейн.

23 января 2021 года в Москве и в других городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального и против действующей власти. Число задержанных по России превысило 4 тыс. человек, а после митингов было возбуждено несколько уголовных дел. Соболь была задержана 27 января, а спустя два дня ее отправили под домашний арест на два месяца. 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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