Австралия обязала IT-платформы платить за новостной контент

Как пишет Reuters, документ заставит Google и Facebook отчислять плату СМИ за контент, который используется на их сайтах. Если интернет-гиганты сами не договорятся с медиа о сотрудничестве, правительство Австралии будет принимать решение о цене журналистского контента. Отмечается, что власти государства смогут освобождать IT-компании от платы, если те докажут, что внесли значительный вклад в австралийскую медиаиндустрию.
Инициатива появилась летом 2020 года. Изначально говорилось о том, что Google и Facebook будут платить СМИ за размещение их контента, затем законодатели увеличили срок на заключение договоров с редакциями до государственного вмешательства. Сообщалось, что на аналогичные меры готовы пойти власти Канады, Великобритании и других стран. Документ смягчили после того, как Facebook без предупреждения заблокировал все новости для австралийских пользователей.
Google грозился прекратить работу своего поисковика в Австралии из-за инициативы, сообщалось о переговорах новостных компаний с Facebook. Социальная сеть в 2019 году заявляла, что будет платить СМИ, чьи новости появятся в ее разделах. На фоне конфликта с блокировкой новостей для австралийских пользователей Facebook решил вложить минимум $1 млрд в поддержку новостной журналистики в ближайшие три года. Теоретически это можно отнести к «значительному вкладу в медиаиндустрию», который позволит компании освободиться от платы австралийским СМИ. В январе Facebook объявила о сделках с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News и рядом других издательских домов, которые будут получать плату за свой контент в приложении Facebook News.