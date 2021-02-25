Пашинян сообщил о новой попытке госпереворота в Армении

UPD: Никол Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который потребовал отставки главы правительства. Об этом Пашинян сообщил в прямой трансляции на Facebook. Премьер призвал военных продолжать службу, охранять границы и не терять бдительность. Участие армии в политике и выступление с политическими заявлениями он назвал непозволительным, передает «Интерфакс».

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После требования военных Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, он назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота.

«Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем», — написал он в Facebook.

В Генштабе Вооруженных сил Армении сегодня выразили «свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы <…> В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — говорится в заявлении Генштаба.

Ранее президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как, по сообщениям СМИ, он назвал «несерьезными» выводы о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые ранее озвучил Никол Пашинян. Военачальник уволен по предложению главы правительства, отмечает РБК.



Пашинян, комментируя в интервью порталу 1in.am слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог бы использовать российские ракетные комплексы в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил, что тогда имеющиеся у Армении «Искандеры» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже первый замглавы Генштаба Хачатрян, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» разорвалась на 10%, сказал: «Конечно, невозможно… Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно».