Власти Москвы внедрят новую систему слежки в метро

Как пишет «КоммерсантЪ», на 85 станциях столичной подземки планируют установить мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения и функцией распознавания лиц. Мэрия Москвы потратит на покупку и установку 932 млн руб., всего требуется 316 подобных экранов. В документации отмечается, что на экранах будут транслировать рекламные и информационные ролики. Эксперты, опрошенные журналистами, считают, что техника будет задействована и в сборе данных о людях в маркетинговых целях.
В метрополитене уточнили, что новые установки не предназначены для распознавания лиц и поиска определенных людей, но в техзадании говорится, что «каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления», пишет «Ъ». В числе прочего, техника должна иметь «модуль определения поведения объектов». Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы, а также управление по ГО и ЧС.
Осенью 2019 года московская мэрия заказала для системы наблюдения в метро 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных. В январе 2020 года был объявлен конкурс на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте. Спустя полгода стало известно, что компания «МаксимаТелеком» выиграла тендер на поставку камер с функцией распознавания лиц для вагонов подземки.