Аркадий Ротенберг освоил около четверти выделенных на Крым денег и строит там себе особняк

За пять лет компании бизнесмена Аркадия Ротенберга освоили на господрядах в Крыму почти 300 млрд рублей — это примерно четверть всех денег, выделенных на развитие полуострова с 2014 по 2024 год, подсчитал «Проект».

Издание отмечает, что Ротенберг получает от государства «только самые выгодные контракты». Кроме строительства моста через Керченский пролив, который обошелся бюджету в 228 млрд руб., компании бизнесмена построили и железнодорожные подходы к нему. При этом они за время стройки подорожали с 6,5 до 22 млрд руб. Смета на реконструкцию детского центра «Артек» выросла в 13 раз. На нее направлено 30,5 млрд руб. Всего «Стройгазмонтаж» заключил в «Артеке» 36 контрактов на общую сумму почти 38,5 млрд руб.

Ротенберг приобрел в Крыму десять санаториев и пансионатов на побережье, в основном по выгодной цене, отмечает издание. Бизнесмен также выкупил у государства за полцены дворец великого князя Петра Романова в Мисхоре и стал единственным инвестором крымской игорной зоны.

Как отмечает «Проект», на мысе Сарыч сейчас строится роскошный особняк площадью 5-6 тыс. кв. метров, рядом с которым прошлым летом видели яхту Ротенберга Rahil. «Теперь спуститься к морю на Сарыче почти невозможно, дороги преграждают шлагбаумы. Полеты дронов над побережьем запрещены. У самой трассы Севастополь-Ялта стоят таблички «Частная территория». Ниже по склону — забор с колючей проволокой, подходы к нему тщательно охраняются», — пишут расследователи.

Кроме яхты на принадлежность особняка Ротенбергу указывает то, что компании ООО «Магит-Д» и ООО «Сарыч», владеющие 12,5 га можжевелового леса и пляжа, примыкающих ко дворцу, принадлежат закрытым инвестфондам «Северная Эгида — функциональный» и «Альбиорикс». Ими же управляет ООО «Северная Эгида» бизнесвумен Софии Ногинской, контролирующей активы семьи Ротенбергов, пишет «Проект».