СК: шаман Габышев ранил силовика мечом

В Следственном комитете пояснили причину возбуждения уголовного дела против якутского шамана Александра Габышева — он, по версии следствия, ранил сотрудника правоохранительных органов мечом.

Как сообщают в СК, в январе, когда врачи приехали к Габышеву, он «проявил агерссию». Тогда на место прибыла группа сотрудников Росгвардии. «Медицинский работник продолжал убеждать мужчину открыть дверь и проследовать с ним в медучреждение. После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 см и нанес полицейскому колото-резаную рану», — говорится в пресс-релизе СУ СК по Якутии.

В итоге Габышева доставили в психоневрологический диспансер, где он находится под наблюдением врачей. Пострадавшему силовику оказана медицинская помощь.

О том, что против Александра Габышева возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, стало известно 24 февраля. Ранее суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации шамана. В психоневрологическом диспансере отмечали, что это связано с громкими заявлениями Габышева в СМИ. В марте он вновь собирался начать поход в Москву. Габышев стал известен в 2019 году своим пешим походом на Москву «изгонять Путина». Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Летом 2020 года шамана принудительно госпитализировали, через два месяца защита добилась его освобождения.