Facebook закрыл доступ к своим платформам военным Мьянмы

Военным Мьянмы и контролируемым ими государственным организациям и СМИ отныне запрещено размещать информацию в Facebook и Instagram. Также под запрет попала реклама коммерческих организаций, связанных с военными, сообщили в Facebook. Ранее военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение.

Как сообщил директор по политике Facebook в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона Рафаэль Франкель, «события, произошедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость запрета». По его словам, «риски от присутствия Татмадау в Facebook и Instagram слишком велики».

«Мы продолжаем следить за ситуацией и при необходимости примем дополнительные меры для обеспечения безопасности людей», — заключил Франкель.

1 февраля в Мьянме в результате переворота власть захватили военные, были задержаны министр иностранных дел и по делам администрации президента, государственный советник Аун Сан Су Чжи, считающаяся национальным лидером и фактическим руководителем страны, и президент Вин Мьин. После этого в стране начались массовые протесты.