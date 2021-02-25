В Москве стартует голосование о памятнике на Лубянской площади

Москвичам предложено высказать свое мнение о том, кому установить памятник на Лубянской площади — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Такое решение приняли ранее члены Совета Общественной палаты Москвы. Опрос пройдет с 25 февраля по 5 марта на портале «Активный гражданин».

Вопрос был поднят в феврале, когда восстановить памятник основателю ВЧК Дзержинскому предложили несколько писателей, в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов. К обращению присоединились и в организации «Офицеры России», именно их инициатива официально стала причиной рассмотрения проблемы. В Общественной палате Москвы было решено провести голосование, но в качестве альтернативы предложили только кандидатуру Невского. Ранее звучали предложения об установке памятника Ивану III, Юрию Андропову или восстановлении фонтана.

Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию, и уже чиновники будут решать, учитывать или нет мнение горожан.