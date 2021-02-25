Каждый десятый российский бизнес готовится к закрытию

К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Почти каждая десятая компания готовится к закрытию, показал опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова в начале февраля, передает РБК.

В 2020 году спрос на товары и услуги упал в полтора раза и больше более чем у 40% компаний. Примерно у 60% компаний выручка уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда. В начале 2021 года у трети респондентов продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.



Бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.



Главной проблемой бизнеса в начале 2021 года остается слабый спрос, что частично объясняется коронавирусными ограничениями. Кроме этого среди основных проблем предприниматели назвали невозможность платить налог на имущество, оплачивать аренду, а также нехватку средств на выплату зарплат и страховых взносов с фонда оплаты труда.

Как выяснилось, господдержка в 2020 году оказалась малоэффективной. В основном она была направлена на бизнес из официального списка пострадавших отраслей, и большинство компаний не могли на них рассчитывать. Около четверти предпринимателей не пытались получить господдержку в кризис, а почти треть не смогли воспользоваться ей, хотя пытались это сделать.