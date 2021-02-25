Адвокаты Навального направили в Совет Европы новое требование о его освобождении

Защита Алексея Навального направила новое обращение в комитет министров Совета Европы с призывом потребовать немедленного освобождения политика и «использовать все возможные средства» для содействия отмене решений российских судов в рамках дела «Ив Роше». На документ обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Обращение касается контроля за исполнением решения ЕСПЧ 2017 года по делу «Ив Роше». Адвокаты Ольга Михайлова и Анна Маралян сообщили в Страсбург, что Мосгорсуд 20 февраля отклонил апелляцию защиты на замену Навальному условного срока на реальный, решение отправить его в колонию вступило в силу. Заявители утверждают, что это еще раз демонстрирует нежелание России эффективно исполнить решение ЕСПЧ, который признал приговор Навальному по делу «Ив Роше» незаконным. В Минюсте России ранее заявили, что правительство не может требовать отмены приговора, поскольку это было бы вмешательством в деятельность судей.

В ответ на это защита Навального приводит данные международных организаций о том, что власти вмешиваются в работу судов в рамках «телефонного права». Адвокаты ссылаются на доклад мониторинговой НКО UN Watch, отчет спецдокладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов 2014 года и обзор Международной комиссии юристов, а также на выводы Freedom House по России 2020 года, рейтинг Всемирного банка 2017 года, в котором Россия занимает 90-е из 137 мест по независимости судов.

Защита просит комитет министров рассмотреть дело Навального на ближайшей сессии по контролю за исполнением решений ЕСПЧ и запустить процедуру обращения в ЕСПЧ о неисполнении Россией его постановления 2017 года в нарушении обязательств государства по статье 46 Конвенции по правам человека.