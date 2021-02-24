Якутский шаман Габышев стал фигурантом уголовного дела

Против якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Производство открыто по статье о насилии в отношении представителя власти.

Об этом сообщает «МБХ Медиа». О каких именно действиях Габышева идет речь, неизвестно. По данным координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, речь идет о событиях 28 января, когда к Габышеву домой приехали полицейские, чтобы отвезти его в психдиспансер.

2 февраля суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации шамана. В психоневрологическом диспансере отмечали, что это связано с громкими заявлениями Габышева в СМИ. В марте 2021 года шаман собирался начать новый поход в Москву.

Габышев стал известен своим пешим походом «изгонять Путина», летом 2020 года его принудительно госпитализировали, через два месяца защита добилась его освобождения.