Игорь Эйдман об инициативе Яровой

За оскорбление как ныне живущих, так и покойных ветеранов по новому закону будут давать до пяти лет.

Интересно, а ветеранов-карателей из НКВД и СМЕРШа можно будет палачами называть? Или сразу их коллеги в кутузку потащат? А убийц из заградотрядов и военных трибуналов, уничтоживших сотни тысяч других ветеранов, которых, как теперь оказывается, оскорблять было нельзя, а убивать можно?

Да и таких заслуженных ветеранов, как Берия, Абакумов, Мехлис - тоже ведь теперь не тронь. Воевали же.

Не кричи: "Долой тирана!". Сядешь как за ветерана.

Знаменитая уваровская трехчастная национальная идея теперь звучит так: Победобесие, ветераноложество, колорадность.

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