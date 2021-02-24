В России стало на тысячу состоятельных людей меньше

По данным отчета консалтинговой компании Knight Frank, которые публикует Forbes, больше всего сверхсостоятельных жителей в Китае. В 2020 году там наблюдался и наибольший прирост (+9594 человека). Также показатели выросли в США и Японии.
В России ультрахайнетов в 2020 году стало меньше на 11,1%, сейчас их осталось 8015. Отрицательную динамику по числу самых богатых показали также Великобритания (16 370 человек) и Франция (15 503 человека). В Греции падение составило 33,1% до 678 человек. В целом Австралазия и Азия показывали рост, а Ближний Восток, Латинская Америка, Россия и СНГ — падение.
В целом в мире за год число ультрабогатых людей увеличилось на 2,4% до 521 653 человек. Аналитики считают, что число состоятельных землян будет расти и дальше, за пять лет оно может увеличиться на 27%, а лидером станет Азия. В России, по прогнозу, к 2025 году число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек.