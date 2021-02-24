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Российская сборная не поедет на зимний чемпионат Европы по легкой атлетике

24.02.2021

Российские легкоатлеты пропустят зимний чемпионат Европы в помещении. Им не оформили нейтральный статус, который дал бы право на выступления. 

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, вопрос возвращения статуса российским спортсменам будет рассматриваться не раньше 17-18 марта на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации, а чемпионат пройдет 5-7 марта. Таким образом, ВФЛА призвала атлетов готовиться к летнему сезону и пообещала добиваться возможности для их участия в международных соревнованиях. 

Из-за допингового скандала с 207 по 2019 год российские спортсмены могли выступать на международных турнирах только под нейтральным статусом. В 2020 году из-за очередного скандала и невыплат штрафа в срок россиянам запретили участвовать в соревнованиях независимо от статуса, ограничения действуют до сих пор. 

ВФЛА лишили членства в World Athletics в 2015 году. Кроме того, из-за ограничений в середине февраля сложил с себя полномочия экс-президент федерации Петр Иванов. Он сможет вернуться в ВФЛА в конце 2022 года.

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