США возвращаются в Совет ООН по правам человека

Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеопослании к участникам 46-й сессии Совета, проходящей в Женеве. По его словам, США подадут заявку на членство в Совете на период с 2022 по 2024 годы, передает DW. При этом он отметил, что администрация Джо Байдена частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало правительство под руководством Дональда Трампа. В частности, речь идет о якобы предвзятом отношении Совета к Израилю. Например, в марте 2019 года Совет осудил «очевидно, преднамеренное применение летальной и другой чрезмерной силы» Израилем против гражданских участников протестов в секторе Газа.

Совет ООН по правам человека в 2006 году пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которых избирает Генеральная ассамблея ООН на три года. В настоящее время в Совет в числе прочих входят Россия, Китай и Германия. США объявили о выходе из него в 2018 году. Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ.