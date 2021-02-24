Алексей Захаров: Застою конца-края не видно

Пропаганда не зря делает «девяностые» и их преодоление центральной частью своего нарратива. Это действительно было время жуткой экономической катастрофы. В мировой истории было мало примеров такого падения доходов, а также продолжительности и качества жизни в мирное время. Насколько она была предопределена структурой советской экономики и насколько была вызвана ошибками экономической политики (как до, так и после 1991 года) - это отдельный вопрос. Но факт в том, что многим в то время действительно было очень плохо. Люди, обладавшие достойными работами, теряли перспективу и спивались. Целые отрасли экономики уходили в небытие.

Первое десятилетие двухтысячных действительно были временем вставания с колен - возможно, это был период самого бурного экономического роста за всю историю нашей страны (хотя это во многом была уже другая экономика). Отступал стресс, росла продолжительность жизни. Опять же, нет простого ответа на вопрос о том, какой вклад в этот рост внесла экономическая политика первых путинских лет. Но то, что был бурный рост благосостояния - это факт. Совершенно не удивительно, что в первое десятилетие своего правления Путин мог позволить себе имитационную демократию.

По некоторым показателям благополучие продолжало увеличиваться вплоть до 2020 года и пандемии. Росли продолжительность жизни и обеспеченность жильем, продолжали падать преступность и потребление алкоголя, была поставлена под контроль инфляция. Но в целом 2010-е были десятилетием застоя. Экономика практически стояла на месте - то есть благосостояние людей не росло - а доля России в мировой экономике медленно снижалась. В демократии избиратели бы не простили этого. Как результат, для удержания власти Путин все меньше полагался на манипуляции и все больше и больше - на силу и произвол. Это тем более было так потому что, несмотря на усилия пропаганды, девяностые постепенно вымывались из живой памяти. В добавок более молодые поколения - особенно люди, не заставшие первого постсоветского десятилетия - все меньше смотрели телевизор.

Застою конца-края не видно ибо Путин, по всей видимости, готов жертвовать экономическим развитием во имя консервации статуса кво. Тем не менее, якорем популярности Путина остаются травмы, пережитые людьми за первое постсоветское десятилетие; они же, при содействии пропаганды, и по сей день продолжают формировать запрос на сопротивление переменам.

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