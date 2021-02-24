Грузия откроет границу для россиян с отрицательными тестами на COVID-19 с 1 марта

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Помимо граждан России, въезд со справкой об отсутствии COVID-19 разрешат также из Армении, Азербайджана и Украины. Сухопутная граница Грузии останется закрытой, попасть в эту страну можно будет только на самолете. При этом прямое авиасообщение между Россией и Грузией пока не возобновили.
Отмечается, что в марте кафе и рестораны в этой стране начнут работать без ограничений. Завтра в Грузии запустят междугородний транспорт и откроют гостиницы на горных курортах. Комендантский час, введенный из-за пандемии, продолжит действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.