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Грузия откроет границу для россиян с отрицательными тестами на COVID-19 с 1 марта

24.02.2021

Власти Грузии приняли решение открыть границу для граждан России с 1 марта. Для поездки нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. 

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Помимо граждан России, въезд со справкой об отсутствии COVID-19 разрешат также из Армении, Азербайджана и Украины. Сухопутная граница Грузии останется закрытой, попасть в эту страну можно будет только на самолете. При этом прямое авиасообщение между Россией и Грузией пока не возобновили. 

Отмечается, что в марте кафе и рестораны в этой стране начнут работать без ограничений. Завтра в Грузии запустят междугородний транспорт и откроют гостиницы на горных курортах. Комендантский час, введенный из-за пандемии, продолжит действовать ежедневно с 21:00 до 5:00.

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