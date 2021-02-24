Наказывать за клевету на ветеранов предлагается сроками до пяти лет

Наказание до пяти лет лишения свободы предполагают поправки о приравнивании клеветы в отношении ветеранов к реабилитации нацизма, заявила зампред Госдумы Ирина Яровая.

«Вносятся поправки, которые впредь устанавливают ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн штраф за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших», — сказала Яровая в эфире Первого канала, передает «Интерфакс».

Ранее пресс-служба «Единой России» анонсировала внесение в Госдуму поправок ко второму чтению законопроекта об ответственности за реабилитацию нацизма. Разработанные изменения должны будут приравнять клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма.

Изменение законодательства анонсировано на фоне штрафа в 850 тыс. руб., который суд наложил на Алексея Навального, признав его виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике RT о поправках к Конституции.