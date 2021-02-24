Прокуратура запросила для активиста 6 лет и 7 месяцев колонии за видео на YouTube

Гособвинение запросило 6 лет и 7 месяцев колонии для активиста из Татарстана Карима Ямадаева, который опубликовал видео с «судом» над президентом. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

В конце декабря 2019 года Ямадаев опубликовал видео, на котором некий судья избирает меру наказания для «Дмитрия Пескова» и «Игоря Сечина», после чего за кадром исполняет приговор. В числе подсудимых был и «Владимир Путин», но приговор ему в опубликованном видео не выносят. Сюжет, по задумке автора, развивается в 2022 году. В описании к видео сказано, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе».

Ямадаева обвинили в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти. По второй статье прокуратура запросила 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Он вину не признает и настаивает на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.

Активист стал широко известен в 2019 году, когда во дворе здания СК в Набережных Челнах установил металлическую оградку и «надгробный памятник» с изображением президента России. За эту акцию он отсидел 28 суток.