Forbes рассказал о новой яхте Абрамовича

На германской верфи Lloyd Werft готовится к спуску на воду новая яхта для миллиардера Романа Абрамовича. Речь идет о 145-метровой Solaris, пишет Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для тендеров (сопроводительных суден). На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145 зарегистрированные под именами M-Solo & M-Sola.

«Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет», — говорит один из собеседников издания.

По оценке основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, новое судно могло обойтись Абарамовичу в $250-300 млн. По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, стоимость яхты может доходить до €450 млн. По ее словам, строительство Solaris заняло шесть лет, что несколько превышает изначальные сроки контракта. С момента спуска понадобится около шести месяцев, чтобы доставить яхту владельцу. В процессе строительства изменились не только сроки, но и размер яхты, указывает Скопцова: изначально планировалось, что он составит 138,96 м.