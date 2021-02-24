Александр Головач заявил об отказе от статуса узника совести

Соратник Алексея Навального, руководитель проекта «РосПил» Александр Головач заявил, что отказывается от присвоенного ему Amnesty International статуса узника совести. Это произошло после того как организация решила лишить этого статуса Алексея Навального.

«В 2018-м Amnesty International назвала меня узником совести. Заявляю, что отказываюсь от этого статус сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды», — написал Головач в Twitter.

Директор ФБК* Иван Жданов считает решение коллеги правильным. По его мнению, «процедура присвоения и лишения статуса от AI оказалась крайне позорной».

Ранее стало известно, что Amnesty International приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом. При этом организация продолжает считать его политзаключенным и требовать его освобождения. Решение было принято в ответ на волну запросов от частных лиц. Источник The Insider и издания «Медиазона» в Amnestey International сообщил, что некоторые из «возмущенных» ссылались на тред в Twitter сотрудничающей с RT колумнистки Катей Казбек, в котором та разоблачала Навального для иностранной аудитории как «националиста и расиста».

Леонид Волков, менеджер сети региональных штабов Навального, заявил, что «если структура, смысл существования которой заключается в том, чтобы помогать политзаключенным, на основании написанных на бумажке слов делает вещи, которые могут навредить политзаключенным — значит, эта структура умерла».

* ФБК — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.