Леонид Волков заявил о «смерти» Amnesty International после решения лишить Навального статуса «узник совести»

Леонид Волков, менеджер сети региональных штабов Алексея Навального, негативно оценил решение Amnesty International, лишить осужденного оппозиционера статуса «узника совести».

«Если структура, смысл существования которой заключается в том, чтобы помогать политзаключенным, на основании написанных на бумажке слов делает вещи, которые могут навредить политзаключенным — ну, значит, эта структура умерла», — написал он в Twitter.

По его словам он «видел такое в корпоративных структурах много раз»: «Когда на бумажке записанные «правила», «миссия» и «устав» вступают в противоречия с сутью дела — и побеждают суть дела. Это, обычно, бывает на предсмертном этапе существования корпорации».

Ранее стало известно, что Amnesty International приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом. При этом организация продолжает считать его политзаключенным и требовать его освобождения. Решение было принято в ответ на волну запросов от частных лиц. Источник «Медиазоны» предполагает, что за кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах».