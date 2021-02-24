Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии

Суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Также ему назначили штраф в размере 235 млн руб., отмечает «КоммерсантЪ».

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Сам он не признал вину.

По данным следствия, Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша взятку более чем в 235 млн руб. за незаконное содействие в первоочередном оказании господдержки, а также за общее покровительство по службе со стороны бывшего главы Марий Эл.