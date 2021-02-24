Сергей Медведев: Евангельский сюжет с Навальным

Продолжаю думать о евангельском сюжете с Навальным с его волшебным воскресением, добровольным преданием себя в руки правосудия, а теперь и библейской проповедью истины и сострадания («несчастная Россия»). И после этого последнего слова понятнее становится его юродство с солью, огурцами и мороженым в тюремной камере — это не приколы над судьей, это уже жанр притчи. Подобно Христу перед Пилатом он резко меняет регистр и показывает бессмысленность суда как такового, смехотворность претензий власти, разговаривает не с кесарем, а с вечностью. И самое главное — он говорит нам слова, которые Христос часто повторял своим ученикам и которые произнес Иоанн Павел II, прилетев в Польшу в 1979 году, сразу после избрания папой: не бойтесь!

Этот евангельский поворот сюжета — неожиданный, ошеломляющий и совершенно непобедимый, он придает нашему душному безвременью историческое измерение. Путин, ты хотел поговорить с Ганди? А попробуй поговорить с Навальным. Только, боюсь, слабó.

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