Аббас Галлямов: Не самая приятная для Кремля новость

Amnesty International отменила собственное решение о присвоении Навальному статуса «узника совести». Это происшествие позволяет провести еще одну параллель между российским оппозиционером и самым известным политзаключенным в истории - Нельсоном Манделой. Дело в том, что с последним у Amnesty в свое время случилась аналогичная история. Южноафриканского борца с апартеидом тоже лишили указанного статуса и тоже по той же самой причине - где-то в своих выступлениях он, дескать, одобрял политическое насилие. Потом - по прошествии времени - Amnesty присваивала Манделе почетные звания, вручала награды и устраивала в его честь торжественные мероприятия.

Навальный продолжает шагать по пути великого предшественника. Не самая приятная для Кремля новость.

Источник