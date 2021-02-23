«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

Опубликованы новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской ИК-1, фигурант одной из них умер в больнице. Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Первая запись была сделана 25 августа 2016 года. Заключенного, чье имя «Новая» не сообщает, избили, из-за спора с сотрудниками колонии, которые во время обыска бросили на пол Коран. После выхода на свободу, 12 сентября, мужчина попал в больницу и провел там две недели.

Вторым подвергшимся пыткам оказался гражданин Грузии Важа Бочоришвили. После пыток его посадили в ШИЗО. У Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. Тогда его перевели в больницу Рыбинска, но спасти его не удалось. Медики диагностировали у него тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы.

В ноябре 2020 года суд в Ярославле оправдал врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Другим фигурантам назначили различные сроки наказания. «Новая» в сегодняшнем материале пишет, что очередные видео, «возможно, дадут следователям и суду дополнительный повод для размышлений о степени вины руководства как колонии, так и областного УФСИН».

