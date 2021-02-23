В Москве активисты вывесили баннер: «Защищай Родину, а не режим!»

На Третьем транспортном кольце, недалеко от зданий СИЗО «Лефортово» и Следственного комитета участники арт-группы «Freaks in Pics» вывесили баннер «Защищай Родину, а не режим!». Так активисты поздравили правоохранителей с 23 февраля, пишет Avtozak LIVE.

«День защитника Отечества считается праздником мужчин, принимавших и принимающих участие в защите Родины. К сожалению, сейчас защита Родины, по мнению властей, заключается в том, чтобы бить своих же сограждан дубинками, пытать в ОВД, устраивать обыски, — говорится в заявлении авторов акции. — Мы призываем всех людей в форме задуматься о правильности их поступков и помнить о тех, кому они присягали. Режим — это временно, а Родина навсегда».