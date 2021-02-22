Reuters назвало россиян, которые попадут под санкции ЕС за преследование Навального

Министры иностранных дел Европейского союза договорились о введении санкций в отношении четырех российских чиновников, которые будут наказаны за преследование Алексея Навального. Во время сегодняшней встречи министров конкретные имена не обсуждались, но как сообщают источники Reuters, под санкции попадут глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и Генпрокурор Игорь Краснов.

Ограничения будут включать арест имущества в ЕС и запрет на въезд в страны Евросоюза.



В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции из-за отравления Навального. В список тогла попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

Сам Навальный в ноябре призывал ЕС сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения президента Владимира Путина. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и семью Ротенбергов как пример людей, против которых должны быть введены санкции.

В январе был опубликован «список Навального» — перечень людей, которые, по мнению политика, должны попасть под санкции Запада. В него вошли бизнесмен Роман Абрамович; Денис Бортников — председатель правления банка ВТБ, сын директора ФСБ; Андрей Костин — президент ВТБ; Михаил Мурашко — министр здравоохранения России; Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева, директора Совбеза; Игорь Шувалов — председатель ВЭБ.РФ; теле- и радиоведущий Владимир Соловьев; бизнесмен Алишер Усманов.