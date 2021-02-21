Воронежского активиста увезли в психдиспансер после задержания на пикете

Активиста из Воронежа Дмитрия Воробьевского задержали после митинга и увезли в психоневрологический диспансер. Знакомые Воробьевского утверждают, что после митинга он пошел в кафе, на выходе из которого его задержали полицейские.

Как пишет «ОВД-Инфо», причина задержания неизвестна. Активиста сначала увезли в отдел полиции №6, затем туда приехала скорая помощь, на которой его увезли в психдиспансер. Воронежские активисты считают, что мужчину могут принудительно госпитализировать. «Новая газета» отмечает, что в этот же диспансер Дмитрия Воробьевского привозили в 2016 году, там его привязывали к кровати и кололи неизвестные препараты.

Суд об отправке активиста на принудительное лечение должен пройти в течение 48 часов.

Воробьевский — пенсионер и инвалид, после отказа служить в армии ему поставили диагноз «шизофрения».



