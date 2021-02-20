Илья Яшин о мемориале Немцова

Вчера на мосту Немцова начался какой-то бардак. Полицейские оградили место гибели, разобрали мемориал, а волонтеров задержали и доставили в ближайший отдел. Безымянный сержант МВД заявил людям, что «теперь ложить здесь цветы запрещено».

Всё это выглядело предельно странно.

Уже пять лет ничего подобного на мосту не было. Люди спокойно оставляли цветы, иконы и портреты Бориса, волонтеры мирно дежурили, полицейские наблюдали со стороны и не вмешивались.

Понятно, что первая мысль, которая у нас возникла — это подготовка к 27 февраля. В годовщину гибели многие люди планируют прийти на мост и оставлять здесь цветы. Активности полиции выглядит как попытка пресечь эти планы и запугать граждан.

Час назад мы с Владимиром Кара-Мурзой решили проверить эту версию. Приехали на мост с цветами. Нас встретил наряд полиции. Мы вежливо поговорили, полицейские отошли в стороны, мы оставили цветы на месте убийства и спокойно уехали. Примерно через полчаса все задержанные волонтеры были освобождены из отдела без составления протоколов (перед кем-то из них вроде бы даже извинились).

Моё понимание ситуации следующее.

Попытка силовиков запретить людям возлагать цветы на мосту — это самодеятельность какого-то полицейского начальства. Похоже на неумелую провокацию, направленную на создание конфликта.

Мы на провокации не ведёмся. Полицейскому начальству я хочу освежить высказыванием Путина от 16 апреля 2015 года. Цитирую: «Что касается цветов, я не понимаю, с чем связаны ограничения и их не приветствую. Считаю, что ничего здесь страшного нет. Что такого, если люди приходят, икону положили или цветы? Если это никому не мешает, я не вижу здесь никаких проблем».

А теперь, полицейское внимание, внимание, вопрос: вы против Путина что ли решили идти? Предлагаю вам вернуться чувство.

Ну а всех людей, которым дорога память Бориса Немцова, я призываю ничего не бояться. Нет никакого правонарушения в возложении цветов на место гибели человека.

Это святое право граждан, ограничивать его недопустимо.

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