В России поставлен рекорд по недельному приросту террористов и экстремистов

С 15 по 20 февраля в перечень экстремистов и террористов в России внесли 76 человек. Это — максимум за 2,5 года.

Как пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на программиста Ивана Шукшина, который исследует изменения в реестре, больше всего в список включили граждан Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Также в перечень внесли достаточно много уроженцев кавказских республик — Дагестана и Чечни.

Предыдущий подобный рекорд был поставлен в начале апреля 2020 года. Тогда в федеральный список экстремистов и террористов попали 59 человек за неделю. Столько же внесли в реестр в одну из недель августа 2020 года.