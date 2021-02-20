Лев Шлосберг: Путин посылает весь мир к черту

К сожалению, не было никаких сомнений в решении апелляционного суда по делу о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Это политическое решение, это решение Путина, и правовые аргументы для суда были только фоном для оформления приговора.Так работает теперь Конституция России: во второй главе признаются нормы международного права, а в поправках Путина этот приоритет уничтожен.И для судей это прямое указание: нет никакого Европейского суда по правам человека, собственно, и прав человека нет, есть только суд назначившего их Путина и его право делать что угодно с кем угодно. В чистом виде прямое действие поправки, которая парализовала букву и дух основной статьи Конституции.Путину абсолютно все равно, как отреагируют ЕСПЧ, Совет Европы, Европейский Союз, США, кто угодно. Он с восторгом посылает весь мир к чёрту, считая, что держит Бога за бороду.Не ждите никаких эффективных действий международного сообщества. Международная реакция не изменит ситуацию в России и не заставит Путина изменить политику.Путин боится только граждан России, нашего протеста и наших действий. Вся суть его политики - это подавление воли людей к сопротивлению режиму и ему лично. Причина всех репрессий - это страх перед людьми и ненависть к людям. Дело Навального это показывает беспощадно ярко.Помните: на любых выборах голос за Путина и его парламентские партии, все четыре, - это голос за насилие, ложь, бесправие, беззаконие и страх. Это голос за уничтожение прав и свобод человека.