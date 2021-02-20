Член штаба Навального связал нападение на него в Махачкале со своей деятельностью

«Кавказский узел» пишет, что перед происшествием Аблякимов, который приехал в Махачкалу открывать штаб Навального, сообщил о слежке. В ночь на 20 февраля на смотровой площадке у поселка Тарки его избили неизвестные.
«Это не было каким-то случайным происшествием. Они знали, что я прилетел из Москвы и что я тут собираюсь делать», — рассказал Аблякимов изданию. По его словам, слежка за ним велась явно демонстративно. А когда он обращался к следившим за ним людям, они реагировали грубо. «Я был вместе с двумя знакомыми. Мы стояли и смотрели на город. В какой-то момент ко мне подошли семь-восемь молодых человек, повалили меня и стали избивать», — сказал Аблякимов. Слежку вели мужчины среднего возраста, а в нападении участвовали молодые люди спортивного телосложения. Во время избиения они требовали, чтобы Аблякимов уехал из Дагестана.
Активист сообщил, что чувствует себя плохо. Он снял побои и подал заявление в полицию, оперативники осмотрели место происшествия.
Ранее сообщалось, что 23 января, в день массовых акций протеста в России, в Махачкале прошли массовые задержания демонстрантов. После этого активисты республики получили предупреждения о недопустимости несогласованных массовых акций.