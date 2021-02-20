Close

Член штаба Навального связал нападение на него в Махачкале со своей деятельностью

20.02.2021

Избиение координатора штаба Навального в Дагестане связано с анонсом об открытии нового отделения в Махачкале. Об этом заявил сам Руслан Аблякимов. Он подал заявление о нападении в полицию. 

«Кавказский узел» пишет, что перед происшествием Аблякимов, который приехал в Махачкалу открывать штаб Навального, сообщил о слежке. В ночь на 20 февраля на смотровой площадке у поселка Тарки его избили неизвестные.

«Это не было каким-то случайным происшествием. Они знали, что я прилетел из Москвы и что я тут собираюсь делать», — рассказал Аблякимов изданию. По его словам, слежка за ним велась явно демонстративно. А когда он обращался к следившим за ним людям, они реагировали грубо. «Я был вместе с двумя знакомыми. Мы стояли и смотрели на город. В какой-то момент ко мне подошли семь-восемь молодых человек, повалили меня и стали избивать», — сказал Аблякимов. Слежку вели мужчины среднего возраста, а в нападении участвовали молодые люди спортивного телосложения. Во время избиения они требовали, чтобы Аблякимов уехал из Дагестана. 

Активист сообщил, что чувствует себя плохо. Он снял побои и подал заявление в полицию, оперативники осмотрели место происшествия. 

Ранее сообщалось, что 23 января, в день массовых акций протеста в России, в Махачкале прошли массовые задержания демонстрантов. После этого активисты республики получили предупреждения о недопустимости несогласованных массовых акций.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.