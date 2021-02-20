Полиция задерживает людей у мемориала Немцову

UPD: Задержанных отпустили без составления протоколов.

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В Москве у мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова задержали уже восемь человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Так, задержали Юрия Константинова, который дежурил у мемориала на Большом Москворецком мосту.

19 февраля уже задерживала четырех дежурных. Их отпустили из полиции без протоколов. Однако мемориал, где желающие почтить память Немцова возлагали цветы и портреты политика, силовики разобрали, а само место огородили забором.

20 февраля полиция на «мосту Немцова» задержала еще семь человек. Их доставили в ОП «Китай-город». Среди задержанных, помимо Юрия Константинова: Александр Пилькин, Аркадий Коников, Михаил Росляков, Иван Шаравин, Татьяна Козлова, Сергей Киреев. Некоторые из пытались возложить цветы на месте убийства Немцова, за что и были отправлены в ОВД.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Убийцу и его сообщников приговорили к срокам от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчика преступления не нашли. Каждый год в разных городах России проходят акции памяти политика.