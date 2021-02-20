Протестующие в Мьянме вышли на улицы с портретами убитой полицейскими девушки

Таким образом, пишет AP, протестующие почтили память девушки, которая скончалась накануне. 20-летняя Мья Тхве Тхве Хайинг умерла в больнице после того, как на акции протеста ей выстрелили в голову. Девушка стала первой жертвой при попытках подавления протестов в этой стране. Девушку ранили 9 февраля, когда полицейские разгоняли толпу в городе Нейпьидо с помощью водометов, резиновых и боевых пуль. Выстрелом пробило мотоциклетный шлем, который был на голове у девушки, позже врачи сообщили, что металлическая пуля вошла в ее голову возле уха. В больнице она более недели находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Сообщалось также, что еще несколько человек в тот день получили травмы.
В месте, где пострадала Мья, появился импровизированный мемориал с ее фотографией и цветами, у него собралось около тысячи человек.
Протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля армия страны захватила власть и арестовала правительство. На улицы вышли люди, выступающие против переворота.