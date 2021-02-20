Александр Рыклин: Несите цветы Немцову

Действительно бродят два унылых мента... Ну, я дождался, пока они отойдут метров на сто и спокойно положил цветы...

А цветы я купил на Ордынке в магазинчике неподалеку от дома Немцова. Продавщица вдруг спросила: «На мост»? А когда я кивнул, сказала: «Я его помню, он заходил ко мне»... А я почему-то ужасно обрадовался и вдруг стал ей рассказывать про Борю и рассказывал минут десять, а она внимательно слушала..

Нынешняя зачистка мемориала - прямой ответ Кремля и на письмо оппозиционеров Собянину, и на заявку ПАРНАСа. Не думаю, что они уйдут 27-го...

Пожалуйста, несите сегодня цветы на Мост. Ничего с вами не случится. Это - не блажь, не каприз, не демонстрация собственной доблести. Это - долг. Мы ему должны.

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