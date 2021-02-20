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Московская прокуратура напомнила о недопустимости призывов к массовым акциям

20.02.2021

Прокуратура Москвы выпустила предупреждение для возможных участников акций протеста. На фоне сразу двух судов над Алексеем Навальным ведомство напомнило о недопустимости призывов к массовым акциям и нарушений порядка их проведения. 

В обращении говорится об ответственности за призывы к участию в несогласованных мероприятиях. По ст. 20.2 КоАП предусмотрен штраф либо арест. О каких конкретно призывах и массовых акциях идет речь, в ведомстве не уточнили. 

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы два процесса над Алексеем Навальным. По первому судья уже вынес решение. При рассмотрении жалобы на замену условного срока оппозиционеру на реальный решение оставили в силе и сократили срок заключения на 1,5 месяца. В 14:00 МСК начнется заседание по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

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