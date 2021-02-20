Суд арестовал политолога Демури Воронина по делу о госизмене

Как сообщает «Интерфакс», Воронин подозревается в передаче одной из стран НАТО секретных сведений. Дело возбуждено по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Подробности о деле неизвестны.
В открытых базах данных есть полный тезка Воронина — экс-гендиректор и совладелец ныне не действующей компании ООО «Ресост». В ее описании говорится об услугах экспертных групп, состоящих «из политологов, историков, экономистов в политической области и в сфере организации производства, которые, учитывая актуальную ситуацию, проанализируют политические тенденции развития и риски в СНГ и ЕС для разных отраслей». Бывший глава компании закончил немецкий университет, имеет степень магистра политологии и международных отношений, а также состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.
Источники издания «Лайф» сообщили, что преследование политолога может быть связано с делом журналиста Ивана Сафронова. Адвокат Сафронова рассказал ТАСС, что его подзащитный и Воронин могли быть знакомы, но в материалах дела та фамилия, по его словам, не упоминалась.
Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта». Его арестовали уже после перехода в Роскосмос и обвинили в госизмене, отметив, что дело не связано с его деятельностью в СМИ. Правозащитники и многие журналисты считают, что преследование Сафронова, наоборот, связано именно с его журналистской деятельностью. Защита сообщала, что от Сафронова требовали раскрыть источники его публикаций.