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Петицию от международного сообщества с призывом освободить Навального передали в Кремль

20.02.2021

Правозащитная организация Amnesty International передала в Кремль петицию от международного сообщества с призывом освободить Алексея Навального. Ее подписали почти 195,5 тыс. человек. 

На сайте Amnesty International сообщается, что часть подписей была отправлена властям России через посольства различных стран, а часть передадут в ближайшие дни. Также петицию направили в приемную администрации президента РФ. В частности, по нескольку десятков тысяч подписей пришли из Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Центральной Азии и Восточной Европы. 

«Преследование, задержание и заключение Алексея Навального имеет под собой откровенную политическую подоплеку и носит произвольный характер. Он подвергся преследованию за свою мирную политическую и активистскую деятельность по борьбе с коррупцией, за реализацию своего права на свободу выражения мнений», — заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина. 

В январе международная правозащитная организация признала Алексея Навального узником совести. Напомним, после отравления и лечения в германской клинике оппозиционный политик объявил о решении вернуться в Россию. По прибытии его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Позже суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии. Также его судят по делу об оскорблении ветерана.

Сегодня в Бабушкинском районном суде Москвы пройдут сразу два заседания по делам Навального. В 10:00 МСК началось рассмотрение жалобы на замену условного срока по делу «Ив Роше». В 14:00 МСК начнется заседание по делу о «клевете на ветерана».

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