Госдепартамент США отказался от новых санкций против «Северного потока — 2»

Госдепартамент США не стал предлагать новые санкции против европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока — 2». В докладе Конгрессу он сообщил лишь санкциях против двух участников строительства газопровода — судна «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус», пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg. Критики доклада отметили, что судно и компания уже находятся под санкциями, введенными администрацией Дональда Трампа.

«Попросту говоря, предложенные сегодня санкции совершенно неадекватны», — заявил член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Как отмечает Bloomberg, Госдепартамент не предложил вводить санкции против немецких и других европейских компаний, причастных к строительству трубопровода. Это решение отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена «не бросать вызов» Германии — одному из «ключевых союзников» США, пишет агентство. По его данным, в докладе также были перечислены организации, которые сворачивают свое участие в российском проекте и освобождены от американских санкций.