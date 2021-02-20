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Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Минкультуры

20.02.2021

Генпрокуратура проводит внеплановую проверку в Министерстве культуры. Как пишет РБК со ссылкой на источнпки, проверяются расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий.

Генпрокуратура в 2016 году уже проводило проверку Минкультуры. Тогда депутат Госдумы Александр Агеев обратил внимание на возможный конфликт интересов между занимавшим тогда пост замминистра Владимиром Аристарховым и его братом Андреем, который был гендиректором ОАО «Реставрационные компании», выигрывавшим проводимые министерством тендеры. Вскоре после обращения депутата в Генпрокуратуру Андрей Аристархов уволился с поста гендиректора компании.

В прошлом декабре министерство выявило нарушения при осуществлении госзакупок и выполнении госзаказа в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени М.Горького. Подобная проверка закупок прошла в текущем месяце и в Третьяковской галерее: в результате выявлен ряд нарушений и уволен один сотрудник.

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