Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Минкультуры

Генпрокуратура в 2016 году уже проводило проверку Минкультуры. Тогда депутат Госдумы Александр Агеев обратил внимание на возможный конфликт интересов между занимавшим тогда пост замминистра Владимиром Аристарховым и его братом Андреем, который был гендиректором ОАО «Реставрационные компании», выигрывавшим проводимые министерством тендеры. Вскоре после обращения депутата в Генпрокуратуру Андрей Аристархов уволился с поста гендиректора компании.
В прошлом декабре министерство выявило нарушения при осуществлении госзакупок и выполнении госзаказа в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени М.Горького. Подобная проверка закупок прошла в текущем месяце и в Третьяковской галерее: в результате выявлен ряд нарушений и уволен один сотрудник.