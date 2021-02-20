В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Премьер Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова. Речь идет о препаратае «КовиВак». По словам Мишустина, в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот, передает «Интерфакс».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что препарат доказал свою безопасность и эффективность в ходе клинических исследований на добровольцах. Широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе.

Вакцина центра им. Чумакова содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.