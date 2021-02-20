В Москве уничтожили мемориал на месте убийства Бориса Немцова

В ночь на 20 февраля на Большом Москворецком мосту уничтожили мемориал на месте убийства Бориса Немцова, куда добровольцы уже шесть лет приносят цветы, свечи и фотографии политика. При этом были задержаны несколько волонтеров. Позже их отпустили без составления протоколов.

«Такого никогда не было — за все шесть лет с момента появления мемориала. Это действительно в первый раз», — сообщили Znak.com волонтеры.

Один из волонтеров Григорий Симаков предположил, что силовикам поставлена задача «прикрыть» мемориал. «Ну а чем еще можно объяснить их действия? Такого мы еще не видели. Бывало, что по праздникам перекрывали полностью мост, но не точечно сам мемориал. Цветы, свечи и портреты часто убирали сотрудники «Гормоста». Но мы всегда восстанавливали мемориал. А теперь к нему даже не подойти», — говорит он.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Ежегодно проходит марш памяти политика, в этом году сторонники хотели возложить цветы на месте убийства.