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В Белоруссии отказались возбуждать дело из-за смерти Александра Тарайковского

19.02.2021

СК Белоруссии не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти участника протестов 2020 года Александра Тарайковского. Решение об отказе вынесло управление СК по Минску. 

Об этом председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил госагентству «БелТА». По его словам, из материалов следует, что 10 августа в ходе протестов возле станции метро «Пушкинская» Тарайковский, находясь в состоянии опьянения, «отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону». Носкевич заявил, что протестующий провоцировал сотрудников МВД и «с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих». 

Оружие, которое применили силовики, по словам главы республиканского СК, было нелетальным и должно было просто остановить мужчину. «В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим», — заявил он.

Александр Тарайковский погиб 10 августа 2020 года. Изначально МВД сообщило, что у него в руках разорвалась светошумовая граната, которая была у него с собой. Позже в сети появились видеозаписи, на которых видно, что руки протестующего были пусты, и он получил выстрел со стороны силовиков. 

Генпрокуратура Белоруссии в феврале 2021 года возбудила уголовное дело по факту смерти еще одного протестующего. Роман Бондаренко скончался 11 ноября после того, как его избили неизвестные в масках. В СК заявляли, что Бондаренко был пьян, а били его «неравнодушные граждане». Врач-анестезиолог больницы скорой помощи Артем Сорокин сообщил журналистам, что Бондаренко был трезв — после этого его задержали, сейчас он находится под арестом.

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