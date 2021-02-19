В Белоруссии отказались возбуждать дело из-за смерти Александра Тарайковского

Об этом председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил госагентству «БелТА». По его словам, из материалов следует, что 10 августа в ходе протестов возле станции метро «Пушкинская» Тарайковский, находясь в состоянии опьянения, «отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону». Носкевич заявил, что протестующий провоцировал сотрудников МВД и «с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих».
Оружие, которое применили силовики, по словам главы республиканского СК, было нелетальным и должно было просто остановить мужчину. «В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим», — заявил он.
Александр Тарайковский погиб 10 августа 2020 года. Изначально МВД сообщило, что у него в руках разорвалась светошумовая граната, которая была у него с собой. Позже в сети появились видеозаписи, на которых видно, что руки протестующего были пусты, и он получил выстрел со стороны силовиков.
Генпрокуратура Белоруссии в феврале 2021 года возбудила уголовное дело по факту смерти еще одного протестующего. Роман Бондаренко скончался 11 ноября после того, как его избили неизвестные в масках. В СК заявляли, что Бондаренко был пьян, а били его «неравнодушные граждане». Врач-анестезиолог больницы скорой помощи Артем Сорокин сообщил журналистам, что Бондаренко был трезв — после этого его задержали, сейчас он находится под арестом.