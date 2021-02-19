Оператор ФБК (признан иноагентом) заявил, что по своей инициативе признал вину в экстремизме

Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на члена московской ОНК Марину Литвинович. «Он сказал, что принял это решение по двум основаниям: потому что он не смог получить от адвоката полного понимания его ситуации и потому, что он сам считает, что есть вероятность, что ему изменят меру пресечения», — сказала Литвинович, отметив, что у Зеленского заболела коронавирусом мать.
«Это была стратегия говорить, что это не мой твит, но это моя позиция. Я не собираюсь увиливать и отказываться от своей позиции», — сказал Зеленский.
Помимо признания вины, накануне оператор ФБК* отказался от услуг адвоката. Защитник Мансур Гильманов рассказывал The Insider, что считает такое поведение странным и не исключает, что оно вызвано давлением на Зеленского. Также он сообщил, что оператору угрожали в СИЗО.
Павла Зеленского задержали 15 января из-за твита о журналистке Koza.Press Ирине Славиной, которая совершила самоубийство, и сообщения о Владимире Путине. Журналиста обвиняют в призывах к экстремизму.
* — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.