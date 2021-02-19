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Оператор ФБК (признан иноагентом) заявил, что по своей инициативе признал вину в экстремизме

19.02.2021

Оператор признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией* Павел Зеленский заявил, что его не принуждали дать признательные показания по делу об экстремизме. Накануне он признал вину.

Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на члена московской ОНК Марину Литвинович. «Он сказал, что принял это решение по двум основаниям: потому что он не смог получить от адвоката полного понимания его ситуации и потому, что он сам считает, что есть вероятность, что ему изменят меру пресечения», — сказала Литвинович, отметив, что у Зеленского заболела коронавирусом мать. 

«Это была стратегия говорить, что это не мой твит, но это моя позиция. Я не собираюсь увиливать и отказываться от своей позиции», — сказал Зеленский.

Помимо признания вины, накануне оператор ФБК* отказался от услуг адвоката. Защитник Мансур Гильманов рассказывал The Insider, что считает такое поведение странным и не исключает, что оно вызвано давлением на Зеленского. Также он сообщил, что оператору угрожали в СИЗО. 

Павла Зеленского задержали 15 января из-за твита о журналистке Koza.Press Ирине Славиной, которая совершила самоубийство, и сообщения о Владимире Путине. Журналиста обвиняют в  призывах к экстремизму.

* — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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