Депутата Мосгордумы выгнали из КПРФ за голос против бюджета

Как сообщил в Twitter депутат от КПРФ Евгений Ступин, в 2019 году Локтев отказался поддержать проект документа, при том, что горком партии рекомендовал либо голосовать за него, либо вовсе воздержаться. Znak.com отмечает, что формальным поводом для исключения действительно стал поступок Локтева, но в то же время известно о его конфликте с главой Тушинского райкома КПРФ Олегом Пряником.
Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что исключит из КПРФ Валерия Рашкина за то, что тот активно поддерживает Навального. «Навальный — это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель», — заявил Зюганов.