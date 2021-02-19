Андрей Зубов: Ты подобен тому, кому хочешь поставить памятник

Вот справка о Дзержинском из нашей "Истории России. ХХ век". Вы за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади? Вы с почтением храните его портрет в своем кабинете? - тогда вы подобны ему - русофобу, серийному убийце, вероотступнику, предателю России японцам, да и вообще стопроцентному негодяю.

"Феликс Эдмундович Дзержинский родился в 1877 г. в семье небогатого польского помещика. Россию и русских он ненавидел с детства и вспоминал в 1922 г.: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». В молодости Дзержинский собирался стать священником и вступить в орден иезуитов, но вместо этого в 1895 г. вошел в Литовскую социал-демократическую организацию, а в 1900 – в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы. В 1896 бросил гимназию и стал профессиональным революционером. В 1900 был арестован и выслан в январе 1902 года на 5 лет в Вилюйск, но по пути бежал и эмигрировал. Во время Русско-японской войны организовывал в Польше бунты и диверсии. Активно участвовал в военно-революционной организации РСДРП во время революции 1905-1907 гг. За свою антигосударственную деятельность в общей сложности провел на каторге и в ссылке 11 лет.

Февральская революция освободила Дзержинского из Бутырской тюрьмы в Москве. Он сразу вступил в партию большевиков (причем партийный стаж ему засчитали с 1895) и выдвинулся в ее первый ряд. Осенью 1917 вошел в ВРК по руководству вооружённым восстанием. Во время Октябрьского переворота руководил связью Смольного с красными отрядами, осуществил захват Главного почтамта и телеграфа. Стал членом Президиума ВЦИК, а в декабре 1917, по предложению Ленина, был назначен председателем ВЧК.

Именно эта должность заслуженно принесла Дзержинскому славу одной из самых одиозных фигур большевицкой партии и советского режима. Он бессменно оставался во главе органов государственной безопасности ВЧК, с 1922 – ГПУ, ОГПУ до самой смерти. Дзержинский – один из главных организаторов красного террора. Он создал небывалую систему подавления политических противников и устрашения населения, включавшую пытки, массовые захваты и казни заложников. По воспоминаниям английского дипломата Б. Локкарта, глубоко посаженные глаза Дзержинского «горели холодным огнем фанатизма. Он никогда не моргал. Его веки казались парализованными». Демагогическая фраза «чекистом может быть человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками» впоследствии широко использовалась советской пропагандой для романтизации образа «стража революции».

Во время Гражданской войны председатель ВЧК неоднократно направлялся на различные фронты, где кровавыми методами восстанавливал дисциплину. С 1921 Дзержинский – председатель Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК, которая занималась ликвидацией детской беспризорности. В этом назначении был особый цинизм, так как именно ЧК своими бесконечными убийствами порождала толпы беспризорников. В 1921, оставаясь на посту председателя ВЧК, Дзержинский был одновременно назначен наркомом путей сообщения, а с 1924 – председателем ВСНХ СССР.

После начала Кронштадтского восстания Дзержинский немедленно обвинил его участников в том, что они действуют по заданию иностранных разведок, что заведомо не соответствовало действительности. В 1922 заявил, что теперь «нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам, сокрушить внутреннюю контрреволюцию, раскрыть все заговоры низверженных помещиков, капиталистов и их прихвостней». Он положил начало традиции большевицких органов госбезопасности – всюду искать иностранные заговоры и шпионаж. После смерти Ленина Дзержинский возглавил комиссию по организации его похорон, настоял на бальзамировании его тела. Он сам был похоронен у Кремлевской стены. В годы правления Сталина была создана легенда о кристально честном, гуманном, романтичном «Железном Феликсе», «рыцаре революции».

Лишь с 1988 г. стали появляться публикации, приоткрывающие правду об этой страшной личности. В 1991 москвичи снесли памятник Дзержинскому на Лубянке – это стало символом конца коммунистического режима в СССР".

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