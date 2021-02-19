«Норникель» компенсирует ущерб от аварии в Норильске за счет снижения дивидендов

«Норникель» выплатит ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании. Об этом сообщил финансовый директор компании Сергей Малышев, передает ТАСС. Ранее в отчетности компании говорилось, что «Норникель» предварительно не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд руб.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащий «дочке» «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде. Как сообщила ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко, полученные по суду средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.