США заявили о готовности к переговорам с Ираном о возобновлении ядерной сделки

В США заявили, что готовы начать диалог с Ираном о возвращении обеих стран к соглашению 2015 года, которое направлено на предотвращение приобретения Тегераном ядерного оружия. Таким образом Вашингтон стремится возобновить сделку, от которой сам отказался почти три года назад, пишет Reuters.

Идея о переговорах была выдвинута госсекретарем США Энтони Блинкеном во время видеовстречи с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. «Если Иран вернется к строгому соблюдению своих обязательств по СВПД, Соединенные Штаты сделают то же самое и готовы вести переговоры с Ираном с этой целью», — говорится в совместном заявлении четырех стран.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Вашингтон должен сделать первый шаг. «Вместо софизма и возложения ответственности на Иран, другие участники соглашения должны соблюдать собственные обязательства и требовать отмены наследия Трампа в виде экономического терроризма против Ирана», — написал Зариф в Twitter.

Зариф ранее заявлял о своей готовности к переговорам с Вашингтоном и другими сторонами по поводу возобновления сделки.

Reuters отмечает, что Тегеран дал президенту США Джо Байдену срок до следующей недели, чтобы он начал отменять санкции, введенные Трампом. Иначе Иран сделает свой самый большой шаг в нарушении сделки — запретит краткосрочные инспекции со стороны службы ядерной безопасности ООН. Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты призвали Иран воздержаться от этого шага.