Закупка вакцин от COVID-19 богатыми странами превысила численность их населения

Богатые страны закупают на миллиард доз вакцины от COVID-19 больше, чем им нужно, в результате бедным странам приходится бороться за остатки мировых запасов. Об этом пишет в своем докладе организация ONE Campaign, которая проанализировала текущие сделки по поставкам вакцин от коронавируса, передает Reuters. Эксперты считают, что богатые страны, такие как США и Великобритания, должны делиться излишками. В противном случае миллиарды людей лишатся необходимой защиты от вируса, что, вероятно, продлит пандемию.

В отчете рассматривались контракты с пятью ведущими производителями вакцин против COVID-19 — Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. Выяснилось, что на сегодняшний день Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже получили более 3 млрд доз, тогда как для вакцинации всего населения этих стран необходимо лишь 2,06 млрд.

«Этот огромный избыток — воплощение вакцинного национализма, — считает Дженни Оттенхофф, старший директор по политике ONE Campaign. — Необходима серьезная корректировка курса, если мы собираемся защитить миллиарды людей во всем мире».

Всемирная организация здравоохранения в четверг призвала страны, у которых есть вакцины, не делиться ими в одностороннем порядке, а пожертвовать их глобальной инициативе COVAX, которая своей целью ставит справедливое распределение вакцин среди всех стран, независимо от уровня доходов.